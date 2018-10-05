После обновления Windows 10 начал удалять файлы пользователей

Пользователи пожаловались в техподдержку на то, что в ходе обновления операционная система Windows 10 стала удалять файлы из папки «Мои документы».

Несмотря на откат системы к предыдущей версии, пользователям не удалось восстановить свои файлы на компьютерах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на MSPoweruser.

Согласно информации портала, пропажи могут происходить из-за сбоя одной из новых функций клиента OneDrive, задача которой состоит в автоматическом копировании данных.

В комментариях к материалу некоторые пользователи сообщили о том, что пытались также восстановить потерянные файлы через расположенную на системном диске папку windows.old.

Ранее сообщалось, что в Windows 10 хакеры нашли опасную уязвимость. Летом пользователи операционной системы по всему миру обнаружили на своих ПК неудаляемую вредоносную программу.