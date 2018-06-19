Хакеры обнаружили опасную уязвимость в ОС Windows 10

Хакеры из группировки Zacinlo открыли способ обойти защиту в Windows 10 и внедрить в ОС вирус.

Как передает издание ZD Net, ранее разработчики Microsoft заявляли, что в Windows 10 установлена защита, не позволяющая вредоносному ПО проникать в корневые папки, передает телеканал «360».

Вирус может оставаться незамеченным годами при этом его функционал заключается в навязчивом показе рекламы, имитации кликов и скриншотах, который вредоносная программа отправляет по нужным взломщикам адресам.

Программа маскируется под бесплатный анонимный VPN-сервис s5Mark, а жертвами вируса уже стали жители США, Европы, Китая и Индии.

Исследователи отмечают: чтобы избавиться от вируса, необходимо запустить сканирование системных файлов в режиме восстановления.

Напомним, ранее в Microsoft заявили, что для распространения вируса WannaCrypt, с помощью которого в 2017 году была осуществлена глобальная кибератака, хакеры использовали вредоносный код, украденный у АНБ США. Также СМИ сообщали , что хакеры смогли похитить у АНБ секретное кибероружие и выставили на продажу в «темном» сегменте интернета.