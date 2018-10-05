В Microsoft ответили на удаление файлов пользователей Windows 10

Представитель компании Microsoft прокомментировал информацию об удалении пользовательских файлов в процессе обновления операционной системы Windows 10.

Пресс-секретарь Microsoft заявил, что компания проверяет данные об удалении файлов пользователей, сообщает Business Insider. По его словам, операционная система сама предложит пользователям установить обновление лишь 9 октября. Сейчас же на новую версию системы переходят только самые продвинутые юзеры.

Ранее СМИ сообщили, что в процессе обновления операционной системы до Windows 10 у пользователей пропадают файлы из папки «Мои документы», и восстановить их не удается. Отмечалось, что пропажи могут происходить из-за сбоя одной из новых функций клиента OneDrive, задача которой состоит в автоматическом копировании данных.