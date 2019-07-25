Трейлер российского «Чернобыля» разозлил зрителей

Интернет-пользователи резко раскритиковали российскую версию сериала «Чернобыль», опубликованную в Сети накануне, 24 июля. В коротком ролике заметили исторические неточности. По мнению зрителей, российская версия гораздо слабее американо-британского «Чернобыля», вышедшего на телеканале HBO.

Трейлер российского мини-сериала появился на YouTube-канале актера Игоря Петренко, однако вскоре исчез, успев копиями разойтись по видеохостингу.

Наиболее активное обсуждение трейлера российского сериала развернулось на YouTube-канале Euroradio Live, где ролик собрал свыше 47 тыс. дизлайков и менее 200 положительных отметок.

«Отличный способ выставить себя дегенератами на фоне фильма от HBO. Поддерживаю», – написал enfantterriblelol.

«Тот неловкий момент, когда у британцев антураж в фильме про СССР получился лучше, чем у страны, которая этим СССР была», – отметил Alexander Tiutiunnyk.

«Где атмосферная музыка, игра актеров? Уровень «Сватов», – считает Александр Викторович.

«Снимали историю о Чернобыле, а сняли любовную драму в декорациях Чернобыля. Почему почти каждый русский сериал/фильм таким выходит?» – задается вопросом anknowledge s.

«Им до HBO, как китайцу раком до Луны», – написал Denis Yefimov.

Пользователь kostya kostya, в свою очередь, обратил внимание на ляп, который засветился в трейлере. «Индивидуальный газовый счетчик в 86-м году на первых секундах трейлера (0:16). И это даже не сам фильм, а его лучшие моменты. Не по себе становится от понимания того, что американцы знают о нас больше, чем мы сами», – отметил он.

«В HBO, наверное, массово увольняются», – иронизирует Vladimir Sh.

«Тот момент, когда HBOшный Чернобыль не выглядит как клюква, а Черно**ль российского кинопрома состоит из нее чуть более чем полностью. Ну что ж, тут уважительного и бережного отношения к историям и персонажам, прототипами которых были живые страдавшие люди, можно даже не ждать», – пишет She Wyvern.

Отметим, еще в мае на YouTube-канале Петренко появился ролик, снятый для проб в 2014 году.

Актер подчеркивал, что видео не является трейлером, а в описании к ролику добавил цитату продюсера Андрея Феофанова, который пояснил, что предстоящий сериал – «это очень сложный исторический проект, рассказывающий о трагедии, которая произошла в Чернобыле, о судьбах ликвидаторов, о героизме народа». Уточнялось, что действие сериала разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Планировалось, что проект будет состоять из 12 эпизодов.

Российская версия «Чернобыля» снимается по заказу телеканала НТВ.

Напомним, американо-британский мини-сериал «Чернобыль» от HBO критиковали за искажение фактов.