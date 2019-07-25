Запущена процедура импичмента губернатора Пуэрто-Рико

В отношении губернатора ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико Рикардо Росселло начат процесс импичмента, сообщил спикер местной палаты представителей Карлос Мендес.

В среду Росселло выступит с обращением, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telemundo.

Напомним, в результате утечки сообщений из Telegram стало известно о высказываниях губернатора, в которых он оскорблял женщин и журналистов.

Кроме того, Росселло негативно высказывался о певце Рики Мартине из-за нетрадиционной ориентации.

Жители Пуэрто-Рико потребовали отставки губернатора. Рост протестных настроений также связывают с коррупционным скандалом, в котором оказалась замешана администрация губернатора.