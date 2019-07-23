В подконтрольном США Пуэрто-Рико прошла 200-тысячная акция протеста

Более 200 тыс. человек приняли участие в манифестациях в столице ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико, сообщил официальный представитель полиции города Сан-Хуан Алекс Валенсия.

В полиции города утверждают, что продолжающиеся более недели массовые протесты с требованиями отставки губернатора Пуэрто-Рико обошлись без жертв, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По оценкам Associated Press, протесты в Пуэрто-Рико стали самыми массовыми за последние 20 лет.

Массовые протесты в Пуэрто-Рико начались после публикации электронной переписки местного губернатора Рикардо Росселло со своими помощниками, в которой чиновник пренебрежительно отзывался о некоторых жителях островного государства. Кроме того, рост протестных настроений связывают с коррупционным скандалом, в котором оказалась замешана администрация губернатора.

Ситуация усугубляется тем, что в Пуэрто-Рико уже около двух лет продолжаются восстановительные работы после ураганов. В стране после стихийных бедствий возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего.

Напомним, в июне 2017 года жители Пуэрто-Рико проголосовали на референдуме за вхождение в состав США. Таким образом население островного государства надеялось решить свои финансовые проблемы.