Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал власти ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико на фоне массовых протестов местного населения с требованием отставки губернатора территории Рикардо Росселло.

Комментируя многотысячные демонстрации протеста в столице Пуэрто-Рико, Трамп заявил, что Рикардо Росселло – «ужасный губернатор», передает ТАСС.

«Я думаю, что мэр Сан-Хуана [Кармен Круз] еще хуже. Она отвратительна», – продолжил президент США.

«Мэр Сан-Хуана в Пуэрто-Рико – это просто жуть. Она некомпетентна, абсолютно некомпетентна. В то же время и губернатор плох», – подчеркнул американский лидер.

«Я думаю, что правительство США должно насторожиться», – добавил глава Белого дома.

При этом Трамп напомнил про свои собственные достижения. «Я – лучшее, что когда-либо случалось с Пуэрто-Рико, потому что мы проделали великолепную работу в Пуэрто-Рико. Мои заслуги не любят упоминать, но мы проделали великолепную работу. У меня множество друзей из Пуэрто- Рико. Я прекрасно понимаю Пуэрто-Рико», – заявил американский лидер.

«Я владею шоу и конкурсом «Мисс Вселенная», и мы дважды проводили его в Пуэрто-Рико. И вот что я скажу вам, оно имело огромный успех. Говорили, что буквально 100 процентов жителей острова смотрели его. Они любят эти конкурсы. Я – лучшее, что случалось с Пуэрто-Рико», – утверждал Трамп.

«Конгресс выделил им 92 млрд долларов. (...) А в итоге деньги растратили, выкинули на ветер и украли. Сенаторы недовольны этим, Конгресс недоволен, потому что у власти в Пуэрто-Рико находятся ужасно некомпетентные люди», – заявил Трамп.

Накануне более 200 тыс. жителей Пуэрто-Рико вышли на акцию протеста с требованием отставки местного губернатора.

Напомним, в июне 2017 года жители Пуэрто-Рико проголосовали на референдуме за вхождение в состав США. Таким образом население островного государства надеялось решить свои финансовые проблемы.

Ранее лидер движения «Суверенное государство Боринкен», набирающего силу в Пуэрто-Рико, Рамон Ненадич рассказал, как Россия может помочь карибскому острову наконец перестать быть «объектом эксплуатации» для США.

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