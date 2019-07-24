Москалькова опровергла договоренность о выдаче моряков Украине

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова не подтвердила информацию украинской коллеги Людмилы Денисовой о договоренности об освобождении украинских моряков.

«Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно», – сказала Москалькова, передает ТАСС.

Ранее в среду Денисова заявила, что достигнуты договоренности о возвращении на родину арестованных в России украинских моряков.

В своем Facebook украинский омбудсмен уточнила, что написала ходатайство в ФСБ «о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков».

«Мне известно, что ведутся переговоры о возвращении моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Надеюсь на то, что все необходимые документы будут направлены и учтены. Ждем моряков дома», – заключила Денисова.

Кремль опровергал ведение переговоров с Киевом касательно обмена арестованных украинских моряков.