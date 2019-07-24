На Украине заявили о договоренности по возврату моряков

Уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что достигнуты договоренности о возвращении на родину арестованных в России украинских моряков.

Об этом Денисова сообщила во время передачи украинских заключенных из ЛНР в населенном пункте Счастье, передает ТАСС со ссылкой на «Общественное телевидение».

Напомним, обвинение в окончательной редакции морякам было предъявлено в начале июля, их арест продлен на три месяца.

Напомним, Кремль опровергал ведение переговоров с Киевом касательно обмена арестованных украинских моряков.