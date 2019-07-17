Арест украинских моряков продлен на три месяца

Арест 24 украинских моряков решением Лефортовского суда Москвы продлен на три месяца, об этом рассказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

«Суд удовлетворил ходатайства следствия и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей всем 24 украинским морякам», – сказала Первовласенко, передает РИА «Новости».

Отмечается, что судебное заседание прошло в закрытом от публике режиме по просьбе следственного управления ФСБ. Кроме родственников моряков и журналистов, в зале находилась уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Напомним, обвинение в окончательной редакции морякам было предъявлено в начале июля.