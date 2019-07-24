МИД России отреагировал на избрание Джонсона премьером Британии

Москва не ждет каких-либо изменений в отношениях с Лондоном после прихода на пост премьера Британии Бориса Джонсона, сообщил МИД.

В ближайшее время никаких контактов с Британией на высоком уровне не планируется, добавили в министерстве, передает РИА «Новости».

7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку. Еще тогда Борису Джонсону предсказывали убедительную победу в борьбе за пост премьера Британии.

Во вторник, 23 июля, стало известно об избрании Джонсона главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании.

Газета ВЗГЛЯД изучала, с какими проблемами придется столкнуться Джонсону на посту премьера Британии.