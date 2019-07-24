Экс-глава наукограда Циолковский осужден за мошенничество

Суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего руководителя наукограда Циолковский (Углегорск), расположенного рядом с космодромом Восточный, сообщает Следственный комитет.

Глава администрации ЗАТО Циолковский (закрытого административно-территориального образования, ЗАТО) получил информацию о том, что ОАО «Российские космические системы» планирует провести в первой половине 2015 года конкурентные переговоры на закупку комплекса работ стоимостью около 100 млн рублей по строительству здания своего представительства на космодроме Восточный, сообщается на сайте СК.

Речь идет о бывшем руководителе Циолковского Николае Кохно, уточняет РИА «Новости».

Чиновник пообещал главе одной из подрядных организаций за взятку обеспечить победу в конкурентных переговорах, однако он такой возможности не имел, отмечает ведомство.

«Создавая видимую активность по решению этого вопроса, глава администрации убедил руководителя организации в своих возможностях, при этом в конце февраля – начале марта 2015 года предложил вместо передачи ему денежных средств купить ему однокомнатную квартиру в Благовещенске», – говорится в сообщении.

После подписания договора подряда руководитель подрядной организации перечислил со счета указанного юридического лица около 2,2 млн рублей в счет оплаты квартиры для лица, указанного главой города.

Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы на 6 лет.

«Осужденный также должен вернуть деньги, перечисленные ему компанией-подрядчиком в счет оплаты квартиры», – подчеркивает ведомство.