Советник Зеленского рассказал о его позиции по «обмену» Крыма на Донбасс

В офисе президента Украины Владимира Зеленского не рассматривалась возможность размена Крыма на Донбасс, поскольку данный шаг стал бы предательством жителей Крыма с украинскими паспортами, заявил советник главы государства Никита Потураев.

«Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют (украинские) паспорта, как бы рискованно это ни было», – сказал Потураев в эфире канала ATR.

Как подчеркнул Потураев, сделка с Россией по Крыму и Донбассу недопустима для Зеленского, поскольку он человек «совершенно другого типа».

Ранее экс-президента Петр Порошенко высказал мнение, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации на Донбассе.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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