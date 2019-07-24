МВД начало проверку избиения из-за фото с животным туриста в Судаке

Полиция начала проверку по факту избиения туриста в Судаке за отказ оплачивать фотографию с животными, сообщили в региональном главке МВД.

В Сети появилось видео, на котором неизвестные избивают мужчину под стенами Судакской крепости. В администрации города сообщили, что драку устроили лица, занимающиеся незаконным фотографированием людей с животными. В комментарии к видео указано, что «фотоживодеры» напали на туриста из-за отказа оплатить снимки.

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись о том, что неизвестные лица наносят телесные повреждения неизвестным гражданам якобы за отказ оплаты фотоуслуг. Информация зарегистрирована в установленном законом порядке, проверку по данному факту поручено проводить сотрудникам уголовного розыска», – передает РИА «Новости» сообщение полиции Крыма.

В настоящее время устанавливаются личности нападавших и обстоятельства инцидента.

Напомним, 18 июля туристы, вернувшиеся с отдыха в Краснодарском крае, начали получать уведомления о штрафах в размере 5 тыс. рублей за неоплаченный курортный сбор.

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