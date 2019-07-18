Туристам пришли первые штрафы за неуплату курортного сбора

Туристы, вернувшиеся с отдыха в Краснодарском крае, начали получать уведомления о штрафах в размере 5 тыс. рублей за неоплаченный курортный сбор, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Некоторые из туристов не платят потому, что не слышали об этом сборе, другие считают, что оплату должен проводить туроператор, у которого они приобрели тур, или же сбор должен быть включен в стоимость путевки, сообщается на сайте АТОР.

Нередко происходят с туристами-льготниками, которые освобождены от уплаты налога, но не могут подтвердить это документами, отметили в ассоциации.

«Туристы недооценивают отели и санатории, у которых есть все паспортные данные отдыхающих и адрес проживания. Конечно, найдутся гостиницы, которые и не будут жаловаться на «уклонистов». Но если туристы слишком демонстративно отказывались платить, велика вероятность, что их внесут в «черный список» неплательщиков для оформления штрафа», – отметили в АТОР.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, почему российские курорты не хотят брать дополнительные деньги с туристов, как например, Крым, отказывающийся вводить курортный сбор.