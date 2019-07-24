Появились сообщения об авиаударе Израиля по югу Сирии

Государственное телевидение Сирии сообщило о воздушной атаке Израиля по южной сирийской провинции Дераа.

«Поступают сообщения об израильской агрессии в районе Телл аль-Харра в южной провинции Дераа», – передает ТАСС сообщение SANA.

По поступающей информации, «израильской атакой причинен только материальный ущерб».

Никаких других подробностей инцидента пока не приводится.

Напомним, 1 июля ВВС Израиля нанесли авиаудары по территории Сирии. В тот раз жертвами авианалета стали четыре человека.

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