Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.4 комментария
Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
Российские силы продвинулись к стратегически важному логистическому центру украинских войск после взятия населенного пункта Петровского в Донецкой народной республике, рассказали в силовых структурах.
Речь идет о селе Новопавловка, находящемся на границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Освобождение Петровского выводит ВС РФ к Новопавловке Днепропетровской области, до которой остается всего несколько километров. На сегодня это ключевой логистический хаб противника», – приводит агентство слова собеседника.
Напомним, подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка в ДНР.