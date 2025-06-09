В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».0 комментариев
Иран обвинил израильских военных в пиратстве против судна с Гретой Тунберг
Действия израильских военных против судна «Мадлен», следовавшего с гуманитарной помощью в сектор Газа, Иран назвал пиратством, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Багаи заявил в прямом эфире: «Нападение на судно «Мадлен» определенно является пиратством в соответствии с положениями международного права, поскольку это нападение произошло в открытом море… Это событие подчеркивают роль и ответственность ООН, Международного комитета Красного Креста, СПЧ ООН и, прежде всего, СБ ООН, в принятии неотложных мер для прорыва осады Газы и предотвращения дальнейших убийств невинных людей на этой территории», передает РИА «Новости».
Иран призвал международные организации принять срочные меры для прекращения блокады Газы и защиты гражданских лиц. Особое внимание было уделено участию на борту судна известной экоактивистки Греты Тунберг.
Ранее задержание израильскими военными яхты Madleen с экоактивисткой Гретой Тунберг вызвало резкое осуждение со стороны движения ХАМАС, назвавшего произошедшее «государственным терроризмом».
Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen, на борту которой находилась Грета Тунберг, все в порядке. Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с экипажем пропала.