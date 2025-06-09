В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».0 комментариев
В ХАМАС назвали захват яхты Madleen государственным терроризмом
Задержание израильскими военными яхты Madleen с экоактивисткой Гретой Тунберг вызвало резкое осуждение со стороны движения ХАМАС, назвавшего произошедшее «государственным терроризмом».
Палестинское движение ХАМАС назвало перехват яхты Madleen израильскими силами актом государственного терроризма, передает ТАСС.
На борту судна находились экоактивисты, в том числе шведка Грета Тунберг. В заявлении ХАМАС говорится: «Перехват в море судна Madleen и предотвращение доставки символической гуманитарной помощи нашему народу, столкнувшемуся с геноцидом, является организованным государственным терроризмом, грубым нарушением норм международного права и нападением на добровольцев, действующих из гуманитарных соображений».
Движение потребовало немедленного освобождения задержанных активистов и призвало ООН и другие международные организации публично осудить действия Израиля. ХАМАС настаивает на принятии срочных мер для прорыва блокады сектора Газа и передачи гуманитарной помощи.
Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen, на борту которой находилась Грета Тунберг, все в порядке.
Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с экипажем пропала.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным не допустить Madleen в Газу и назвал миссию пропагандистской акцией в поддержку ХАМАС.