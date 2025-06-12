Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.4 комментария
Черногория решила готовить украинских боевиков
Черногорский парламент дал добро на участие в миссии Евросоюза в поддержку киевского режима (EUMAM Ukraine), в рамках которого планируется готовить военнослужащих ВСУ.
За участие в миссии проголосовали 49 депутатов, трое воздержались, передает ТАСС.
Глава минобороны Черногории Драган Крапович пояснял, что боевиков ВСУ будут готовить по направлениям химико-биологической и ядерной защиты, медицинского обеспечения, разминирования.
Он указывал, что 24 европейских государства уже направили инструкторов и личный состав для проведения программы.
В ноябре Евросовет принял решение о продлении мандата миссии ЕС по военной помощи Украине до ноября 2026 года.