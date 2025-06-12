В Запорожской области пенсионерку осудили за попытку подрыва военного грузовика

Tекст: Валерия Городецкая

Женщина признана виновной в государственной измене, участии в террористическом сообществе, покушении на совершение террористического акта, незаконных приобретении, хранении и ношении взрывных устройств, передает РИА «Новости».

Пенсионерке назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 600 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Женщина являлась гражданкой России и была задержана сотрудниками УФСБ с поличным при попытке подрыва военного грузовика с помощью взрывного устройства.

В сообщении УФСБ отмечается, что задержанная признала вину и раскаялась. Она рассказала оперативникам, что получила задание «забрать подарок» – взрывное устройство, чтобы совершить подрыв грузовика. Женщина также заявила, что сотрудничала с куратором с позывным «Дикенс», который ранее контактировал с ее мужем. По ее словам, куратор вышел на нее после гибели мужа от взрыва устройства при подготовке теракта.

В апреле в Ростове-на-Дону суд приговорил Вадима Цуркана к 21 году колонии за подготовку теракта в Запорожской области в 2022 году по заданию ВСУ.

В мае двое жителей Запорожской области получили тюремные сроки до 24 лет за попытку подорвать колонну военной техники на трассе Токмак – Бердянск в 2022 году.