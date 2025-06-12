Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.4 комментария
В Запорожской области пенсионерку осудили за попытку подрыва военного грузовика
В Запорожской области суд вынес приговор 64-летней женщине, которую задержали при попытке взорвать военный грузовик, сообщили в УФСБ по региону.
Женщина признана виновной в государственной измене, участии в террористическом сообществе, покушении на совершение террористического акта, незаконных приобретении, хранении и ношении взрывных устройств, передает РИА «Новости».
Пенсионерке назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 600 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Женщина являлась гражданкой России и была задержана сотрудниками УФСБ с поличным при попытке подрыва военного грузовика с помощью взрывного устройства.
В сообщении УФСБ отмечается, что задержанная признала вину и раскаялась. Она рассказала оперативникам, что получила задание «забрать подарок» – взрывное устройство, чтобы совершить подрыв грузовика. Женщина также заявила, что сотрудничала с куратором с позывным «Дикенс», который ранее контактировал с ее мужем. По ее словам, куратор вышел на нее после гибели мужа от взрыва устройства при подготовке теракта.
В апреле в Ростове-на-Дону суд приговорил Вадима Цуркана к 21 году колонии за подготовку теракта в Запорожской области в 2022 году по заданию ВСУ.
В мае двое жителей Запорожской области получили тюремные сроки до 24 лет за попытку подорвать колонну военной техники на трассе Токмак – Бердянск в 2022 году.