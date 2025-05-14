Суд вынес приговор по делу о попытке теракта в Запорожской области

Суд дал 24 и 17 лет тюрьмы фигурантам дела о теракте в Запорожской области

Tекст: Мария Иванова

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Олегу Завгороднему и Федору Трифонову по делу о попытке подрыва колонны военной техники ВС России на территории Запорожской области в 2022 году, передает ТАСС.

Судья огласил решение: «Суд постановил признать Завгороднего и Трифонова виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы на 24 и 17 лет соответственно». Заседание проходило в закрытом режиме, однако основные детали дела были обнародованы.

Следствие установило, что в феврале 2022 года Завгородний вступил в террористическое сообщество и отвечал за незаконный оборот взрывчатки. С мая по октябрь того же года он прошел обучение в Запорожье, после чего пригласил в группу Трифонова для подготовки терактов.

В течение 2022 года Завгородний приобрел компоненты для изготовления взрывчатки в Запорожье и Мелитополе и перевез их домой, а также в дом Трифонова. Они планировали устроить взрыв на трассе Токмак – Бердянск во время прохождения российской военной колонны, однако 4 ноября не смогли реализовать задуманное – их задержали сотрудники ФСБ России.

Завгороднему и Трифонову предъявили обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая участие в террористическом сообществе, покушение на теракт, незаконное приобретение и изготовление взрывчатых веществ. Завгороднего дополнительно обвинили в прохождении обучения с целью террористической деятельности.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Федора Трифонова и Олега Завгороднего по делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывчатых устройств.