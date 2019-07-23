СМИ рассказали об имуществе Зеленского в Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский владеет в Грузии недвижимостью, рассказали местные СМИ во вторник, комментируя победу его партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Речь, в частности, идет о пяти номерах в строящейся гостинице, но где именно возводится это здание, не указывается.

СМИ отмечают, что Зеленский в целом благожелательно настроен к Грузии, хотя его решение вернуть заочно осужденному на родине на 6 и 9 лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинское гражданство «власти в Тбилиси не могли расценить как дружественный жест».

Однако после этого, отмечают СМИ, Владимир Зеленский встречался с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Мамукой Бахтадзе.

Также СМИ рассказывают о хороших отношениях президента Украины с актером и певцом Вахтангом Кикабидзе, который после войны-2008 отказывается приезжать в Россию.

Напомним, партия президента Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду. После обработки 95,01% протоколов она набрала 43,13% голосов избирателей.