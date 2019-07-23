Мосгоризбирком: Недействительными подписи за кандидатов делают ошибки сборщиков или самих кандидатов

Руководство Мосгоризбиркома ответило на публичные заявления, в том числе в соцсетях, о несогласии с итогами проверки подписей избирателей окружными комиссиями.

«Во всех случаях причина признания подписи избирателя недействительной – ошибка сборщика или самого кандидата. Избиратель ставит подпись сам – и это сомнению не подвергается, но недействительной она становится по вине сборщика подписей или кандидата», – подчеркнули в Мосгоризбиркоме.

Среди таких сборщиков и кандидатов там назвали неправильное внесение данных, несвоевременная оплата изготовления подписных листов или несоблюдение их формы, неоговоренные исправления и невнесение необходимых сведений.

«Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Dura lex sed lex – закон суров, но он закон», – добавили в Мосгоризбиркоме.

Там также отметили, что рассмотрят все обращения участников выборов в 10-дневный срок в установленном порядке. «Если есть сомнения в объективности Мосгоризбиркома – можно обратиться в суд. Однако кандидаты, ругая избирательные комиссии, все-таки обращаются с жалобами именно в Мосгоризбирком, что свидетельствует о высоком уровне доверия к нашей работе», – добавили там.

Ранее Мосгоризбирком опроверг слухи об отбраковке подписей из-за номера паспорта.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ – 44 кандидата, от ЛДПР – 45 кандидатов и от партии «Справедливая Россия» – 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.