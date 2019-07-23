Назван средний срок выплаты ипотеки в России

Россияне в среднем выплачивают ипотечный кредит до семи лет, сообщил зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.

Ганеев рассказал, что максимальный срок выплаты ипотеки – 30 лет – в России берут «не все». В среднем ипотечные договоры рассчитаны на 15-16 лет, однако обычно «срок «жизни» ипотечного кредита составляет шесть-семь лет», передает РИА «Новости».

По данным «Русипотеки», Сбербанк является крупнейшим ипотечным кредитором в России: за первые пять месяцев текущего года он выдал ипотеки на 472,5 млрд рублей.

По данным ЦБ, суммарно российские банки в январе-мае предоставили заемщикам 478 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 трлн рублей.

Ганеев сообщил также, что Сбербанк в период начала действия «ипотечных каникул» ожидает звонков от заинтересованных россиян, поэтому задействует дополнительных сотрудников для консультаций клиентов по условиям и особенностям программы.

Он также напомнил, что у банка есть собственная программа реструктуризации ипотечных кредитов. Программа Сбербанка продолжит работу и после запуска «ипотечных каникул», так как она отличается по параметрам от государственного варианта.

«Например, отличается по срокам – наша программа дает больше шести месяцев, в зависимости от конкретных обстоятельств клиента. Если мы видим, что доходы у заемщика снижаются, то мы, конечно, с точки зрения обеспечения погашения кредита можем дать реструктуризацию и на больший срок, чем шесть месяцев», – пояснил Ганеев.

Граждане, желающие оформить «ипотечные каникулы», изначально должны будут приходить в офис для подачи заявки, однако Сбербанк работает над технологическими возможностями для онлайн-взаимодействия по данному вопросу.

Напомним, с 31 июля заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут взять «ипотечные каникулы», которые предполагают шестимесячный льготный период. На этот срок можно будет приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер. При этом на время каникул вводится запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика.

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