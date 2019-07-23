Назван средний срок выплаты ипотеки в России

Взгляд
23 июля, вторник  |  Последнее обновление — 09:20  |  vz.ru
Разделы

Россия не готова к наплыву китайцев

Китайские туристы - самые желанные для экономики страныФото: Александр Кулебякин/Интерпресс/ТАСС
К китайским туристам сложилось непростое отношение — они ходят толпами, шумят. На Байкале жалуются на горы мусора от них, а в Кремле застали китайца, справляющего нужду. Есть мнение, что наш бюджет не получает от китайских туристов ни копейки — за все уплачено в Китае, а покупки здесь они совершают через свою платежную систему. Что делать России с этим миллионом туристов в год? Подробности...
Перейти а раздел…

«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
Перейти а раздел…

Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
Перейти а раздел…

Украина устала от героев Майдана

Радикалу Олегу Ляшко не удастся поскандалить с трибуны новой РадыФото: Zuma/Global Look Press
Герои Майдана не попадают в новую Раду. Там не будет ни националистической «Свободы», ни партии Ляшко. Без депутатского удостоверения останутся Надежда Савченко и казак Гаврилюк. И даже журналист Мустафа Найем, с призыва которого и начался евромайдан, тоже теряет свое кресло. В чем же причина того, что люди, которые недавно представляли власть, внезапно оказались за бортом большой украинской политики? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Русских на Западе любят из-за хакеров

Антон Крылов, журналист
Несмотря на то, что «Группа крови», исполненная «Металликой», – это стандартный ход группы в любой стране, всплеск интереса к России в англоязычном, то есть глобальном, культурном пространстве – это не подлежащий сомнению факт. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Genesis G80 наступает на пятки немцам

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Genesis достаточно молодой игрок на рынке премиальных автомобилей и вряд ли он перетянет на себя всех поклонников немецких брендов. Но люди, выбирающие между комфортом и разумной тратой денег – его целевая аудитория. Подробности...

У русского кино две беды – цензура и свобода

Алексей Алешковский, сценарист
На фоне советского кинематографа даже семидесятых годов кино свободной России оказалось жалкой пародией. Но при этом в области сериалов мы сделали невероятный шаг вперед. Более того, Россия сейчас – один из мировых сериальных лидеров. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы в Верховную раду: главные итоги

    Почему Турции вместо F-35 лучше купить Су-35

    Чем Франция обязана России

      Перейти а раздел…

      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
      Подробности...

      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
      Подробности...

      Российские звезды показали свою старость

      Российские звезды присоединились к популярному тренду в соцсетях – сделать и опубликовать собственную фотографию в старости. Не упустили возможности посмотреть на себя в будущем Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Ксения Собчак и Артем Дзюба
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Германии испугались сближения России и Украины
              На выборах в Раду обработаны 92,7% протоколовВ Москве арестовали вымогавших миллионы лже-полицейскихПушков ответил Турчинову на слова о «рабстве» украинцевЮжная Корея заявила о нарушении границы самолетом ВКС России
              Стало известно о еще трех тайных тюрьмах СБУНазвана причина исполнения группой Metallica песни ЦояHuawei объявила о сокращении более 70% сотрудников в СШАКазахстанские пограничники задержали россиянина с 26 макаками
              Зеленского предостерегли от ошибки ПорошенкоПогибшая при пожаре в лагере под Хабаровском девочка не дожила день до 11-летияПосле запуска «Союза» военные США заметили на орбите неизвестный объектЕвропа раскрыла местоположение секретных спутников США

              Главная тема


              Россия не готова к наплыву китайцев

              «выиграть войну за неделю»


              Трамп рассказал о возможности стереть Афганистан с лица земли

              принуждение к миру


              Клинцевич: Урок 2008 года в Грузии усвоили

              военная символика


              Турецкий дизайнер представил эмблему полка С-400

              Видео

              образ жизни


              Америка проиграла войну с сексуальными домогательствами

              война внутри НАТО


              К покупке С-400 Турцию подтолкнула военная катастрофа 45-летней давности

              ближний восток


              Россию втягивают в танкерную войну

              рынок газа


              Польша помогает России с «Северным потоком – 2»

              викторина


              Знаменитые цитаты о России — фейк или не фейк?

              Хуторская мова


              Валерий Коровин: По заветам товарища Кагановича

              Свои чужаки


              Анна Долгарева: Ненависть превращает нас в озлобленных собак

              Американское прилунение


              Дмитрий Юрьев: Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

              на ваш взгляд


              Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?

              Назван средний срок выплаты ипотеки в России

              23 июля 2019, 09:06

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              Россияне в среднем выплачивают ипотечный кредит до семи лет, сообщил зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.

              Ганеев рассказал, что максимальный срок выплаты ипотеки – 30 лет – в России берут «не все». В среднем ипотечные договоры рассчитаны на 15-16 лет, однако обычно «срок «жизни» ипотечного кредита составляет шесть-семь лет», передает РИА «Новости».

              По данным «Русипотеки», Сбербанк является крупнейшим ипотечным кредитором в России: за первые пять месяцев текущего года он выдал ипотеки на 472,5 млрд рублей.

              По данным ЦБ, суммарно российские банки в январе-мае предоставили заемщикам 478 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 трлн рублей.

              Ганеев сообщил также, что Сбербанк в период начала действия «ипотечных каникул» ожидает звонков от заинтересованных россиян, поэтому задействует дополнительных сотрудников для консультаций клиентов по условиям и особенностям программы.

              Он также напомнил, что у банка есть собственная программа реструктуризации ипотечных кредитов. Программа Сбербанка продолжит работу и после запуска «ипотечных каникул», так как она отличается по параметрам от государственного варианта.

              «Например, отличается по срокам – наша программа дает больше шести месяцев, в зависимости от конкретных обстоятельств клиента. Если мы видим, что доходы у заемщика снижаются, то мы, конечно, с точки зрения обеспечения погашения кредита можем дать реструктуризацию и на больший срок, чем шесть месяцев», – пояснил Ганеев.

              Граждане, желающие оформить «ипотечные каникулы», изначально должны будут приходить в офис для подачи заявки, однако Сбербанк работает над технологическими возможностями для онлайн-взаимодействия по данному вопросу.

              Напомним, с 31 июля заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут взять «ипотечные каникулы», которые предполагают шестимесячный льготный период. На этот срок можно будет приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер. При этом на время каникул вводится запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика.

              Ранее коллекторы рассказали о «золотом правиле» оформления ипотеки.

              До этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, назвала реальным достижение ставок по ипотеке 8%.

              Газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда в России подешевеет ипотека.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............