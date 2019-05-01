Российский лидер Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах», который разрешит попавшим в сложную жизненную ситуацию гражданам взять перерыв длиной до шести месяцев.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект устанавливает шестимесячный льготный период, в течение которого оказавшимся в трудной жизненной ситуации заемщикам будет предоставлена возможность приостановить выплаты по ипотеке на шесть месяцев либо уменьшить их размер.

При этом нормы закона распространяются как на новые, так и на действующие кредитные договоры, пояснили в бюджетном комитете СФ.

«Ипотечные каникулы» станут возможными для граждан, кредит которых не превышает 15 млн рублей.

Также законопроектом отменяется обязательное нотариальное заверение договоров ипотечного кредитования жилья, которое находится в долевой собственности, что позволит сократить сроки оформления кредита.

Законопроект был вынесен группой депутатов и сенаторов во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. 21 марта Госдума одобрила «ипотечные каникулы». Володин рассказал, что «это первый законопроект, который был разработан нами в рамках реализации послания президента России Владимира Путина».

Законопроект вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой законодательной инициативе.