Госдума одобрила «ипотечные каникулы» для оказавшихся в трудной ситуации

Госдума приняла в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах» для заемщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Законопроект был вынесен группой депутатов и сенаторов во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, передает РИА «Новости».

Володин рассказал, что «это первый законопроект, который был разработан нами в рамках реализации послания президента России Владимира Путина».

«У тех, кто потерял возможность работать из-за серьезной травмы, стал инвалидом, в чьей семье возникли финансовые трудности или погиб единственный кормилец, должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного кредита или уменьшить размеры ежемесячных платежей, отметил он. С учетом предложения президента «данные нормы будут распространены на тех, у кого уже есть ипотечные кредиты, и на тех, кто оформит их уже после вступления закона в силу», – добавил спикер.

Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что ко второму чтению должна быть подготовлена поправка, в соответствии с которой «ипотечные каникулы» будут распространяться «на всех ипотечных заемщиков, которые соответствуют критериям, обозначенным в законе».

Он отметил, что на данный момент «все фракции единодушны и есть поддержка президента». Глава комитета рассчитывает, что законопроект «будет принят (в целом) до конца апреля и вступит в действие со второй половины текущего года».

Законопроект устанавливает шестимесячный льготный период, в течение которого оказавшимся в трудной жизненной ситуации заемщикам будет предоставлена возможность приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер.

«Ипотечные каникулы» станут возможными для граждан, которые потеряли работу, получили инвалидность первой и второй группы, а также для тех, кто потерял кормильца, и в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев или снижения семейного дохода супругов более чем на 30%.

Также законопроектом отменяется обязательное нотариальное заверение договоров ипотечного кредитования жилья, которое находится в долевой собственности, что позволит сократить сроки оформления кредита и снизить затраты гражданина на обслуживание ипотеки за счет исключения излишних операционных расходов.

Редакция первого чтения предполагает распространение его норм лишь на кредитные договоры, которые будут заключены после вступления закона в силу.

Однако накануне Владимир Путин предложил распространить «ипотечные каникулы» на все ипотечные кредиты, в том числе и выданные ранее.

Ранее президент поручил правительству и Центробанку к 1 июля 2019 года подготовить законопроект об «ипотечных каникулах».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой законодательной инициативе.