Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 8%

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, назвала реальным достижение ставок по ипотеке 8%, но затруднилась спрогнозировать, когда это произойдет.

«Ставка в 8% (по ипотечному кредитованию) – задача такая поставлена. Она зависит от двух факторов: макроэкономической стабильности и специфических рисков для ипотечного кредитования. На наш взгляд, задача реальная, насколько это будет в 2021 году, я сейчас не могу сказать, что это точно гарантировано», – сказала она, передает ТАСС.

Ранее в мае глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ставки по ипотеке к концу 2019 года снизятся до 8%, а в 2020 году этот тренд продолжится.

1 мая российский лидер Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах», который разрешит попавшим в сложную жизненную ситуацию гражданам взять перерыв длиной до шести месяцев.