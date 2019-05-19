Греф пообещал снижение ставки по ипотеке

Ставки по ипотеке к концу 2019 года снизятся до 8%, а в 2020 году этот тренд продолжится, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Греф отметил, что пик инфляции уже прошел. «В конце года, у меня есть ощущение, что вполне может быть снижена ставка Центрального банка, и ставки по кредитам пойдут вниз», – приводит его слова ТАСС.

«В следующем году – ну, если не в следующем году, то в 2021 году, мне кажется, что вполне, вполне реально увидеть ставки и 8%, а может быть, даже и ниже», – добавил Греф.

1 мая российский лидер Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах», который разрешит попавшим в сложную жизненную ситуацию гражданам взять перерыв длиной до шести месяцев.