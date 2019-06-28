Коллекторы рассказали о «золотом правиле» оформления ипотеки

Россиянам при оформлении ипотеки следует сформировать запас в два-четыре платежа, чтобы обеспечить себе подушку безопасности, рассказал вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов.

Морозов отметил, что «ипотека – это особый продукт для каждого кредитора, так как является не только социально значимым, но долгосрочным», передает РИА «Новости».

«При этом существует «золотое правило» – оформляя ипотеку, надо сформировать подушку безопасности, которой должно хватить хотя бы на два-четыре платежа. Должнику в 65% случаях необходимо не менее трех-четырех месяцев, чтобы решить свои финансовые проблемы и вернуться в график платежей», – указал он.

Морозов также заявил, что если в график платежей вернуться сразу не удастся, то у человека будет некоторый запас времени, чтобы вернуться к платежам и не потерять жилье.

«Средний срок просроченной ипотечной задолженности варьируется в пределах трех-четырех лет, так как кредиторы не заинтересованы в получении залога и лишь при длительных сроках просрочки начинают все необходимые для изъятия объекта ипотеки достаточно долгие процедуры», – пояснил вице-президент НАПКА.

Напомним, Банк России сообщал, что по итогам апреля 2019 года российские банки выдали россиянам ипотечных кредитов на 7,021 трлн рублей, за месяц прирост составил 1,6%, а за год – 23,1%.

В мае председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, назвала реальным достижение ставок по ипотеке 8%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда в России подешевеет ипотека.