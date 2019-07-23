Глава МИД Ирана призвал Джонсона возродить нормальные отношения между странами

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал британского политика Бориса Джонсона понять, что Тегеран не хочет конфронтации с Лондоном, надеется возродить нормальные отношения между странами, сообщил эмиратский телеканал Al Arabiya.

По словам Зарифа, «Иран не желает конфронтации с Великобританией, в том числе и по проблеме танкеров», передает ТАСС.

«Очень важно, – заметил глава МИД Ирана, – чтобы Борис Джонсон осознал, что Тегеран вовсе не стремится к противостоянию, а хочет возродить нормальные отношения (между двумя странами), основанные на взаимном уважении».

Ранее Джонсон исключил возможность поддержки военной операции США против Ирана.

Накануне глава МИД Британии Джереми Хант, который является соперником Бориса Джонсона за пост премьера Соединенного Королевства, пригрозил Ирану военной силой.

Напомним, в начале июля Иран обвинил Британию в «морском разбое» из-за задержания танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе. В ответ Иран задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что, по мнению экспертов, США готовят морскую блокаду Ирана.

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