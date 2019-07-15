Джонсон отверг возможность поддержки военной операции США против Ирана

Фаворит избирательной гонки за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон в ходе дебатов с главой британского МИД Джереми Хантом исключил возможность поддержки военной операции США против Ирана.

«Если бы вы спросили меня, поддержу ли я военные действия против Ирана, если стану премьер-министром [Соединенного Королевства], то ответ – нет», – приводит ТАСС слова Джонсона в ходе дебатов.

Он подчеркнул, что что не верит в то, что война с Ираном «представляет собой разумный вариант» для Запада.

«Дипломатия должна быть лучшим средством для продвижения вперед», – добавил Джонсон.

Хант поддержал позицию своего оппонента, усомнившись в том, что США действительно хотят вступить в военный конфликт с Ираном, сообщил британский таблоид The Sun.

Ранее Джонсону предсказали убедительную победу в борьбе за пост премьера Британии.

Напомним, в начале июля Иран обвинил Британию в «морском разбое» из-за задержания танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что, по мнению экспертов, США готовят морскую блокаду Ирана.

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