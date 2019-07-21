В Донбассе на мине подорвались два украинских силовика

Вблизи населенного пункта Счастье в Донбассе в результате срабатывания взрывного устройства погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-службе штаба так называемой операции объединенных сил (ООС), которую проводят вооруженные силы Украины.

В сообщении пресс-службы в Facebook отмечается, что инцидент произошел в 08.25 (время совпадает с мск). Украинские силовики погибли на месте.

Состояние здоровья двух пострадавших военнослужащих удовлетворительное, говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье штаб «ООС» сообщил, что с полуночи 21 июля в зоне проведения украинской силовой операции в Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.

В представительстве провозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что нарушений бессрочного режима прекращения огня в Донбассе, вступившего в силу в воскресенье, не зафиксировано.

Напомним, за несколько часов до летнего перемирия украинские силовики обстреляли Первомайск. В результате погибла мирная жительница, несколько человек пострадали, в том числе девочки 14 и трех лет.