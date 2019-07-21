В ДНР оценили ситуацию после начала всеобщего перемирия в Донбассе

Нарушений бессрочного режима прекращения огня в Донбассе, вступившего в силу в воскресенье, не зафиксировано, говорится в заявлении представительства провозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«С момента вступления в силу нового перемирия, с 00.01 до 03.00, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», – передает ТАСС заявление Донецка.

Напомним, за несколько часов до летнего перемирия украинские силовики обстреляли Первомайск. В результате погибла мирная жительница. Еще несколько человек получили ранения. Пострадали девочки 14 и трех лет.