Самолет-разведчик США вторгся в воздушное пространство Венесуэлы

США нарушили воздушное пространство Венесуэлы, сообщило минобороны Боливарианской Республики.

В пятницу венесуэльские военные «засекли неизвестный самолет, летевший с северо-запада Карибского моря». Когда самолет достиг воздушного пространства Венесуэлы, он «не назвал свою частоту» и не выполнил «установленные процедуры», передает ТАСС.

Отправленная на перехват венесуэльская авиация установила, что в воздушное пространство Венесуэлы вторгся «летательный аппарат, предназначенный для ведения электронной разведки, принадлежащий ВВС США».

Через некоторое время самолет США «покинул регион».

Каракас осудил действия США, обвинив Вашингтон в провокации.

В июле США объявили о новых санкциях против Венесуэлы.

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