США объявили о новых санкциях против Венесуэлы

США внесли в санкционные списки Главное управление военной контрразведки Венесуэлы.

Об этом сообщает Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, передает ТАСС.

Ранее США ввели санкции против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы, а также сына Николаса Мадуро.