США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели санкции против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.

Об этом сообщило министерство финансов США, передает РИА «Новости». Также санкции были введены в отношении судьи Кэрол Падилья.

Ранее руководитель Главного разведывательного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что США планируют установить контроль над всей Латинской Америкой.

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