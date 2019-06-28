Минфин США ввел санкции против сына Мадуро

Министерство финансов США ввело санкции в отношении сына президента Венесуэлы и политика Николаса Мадуро-младшего.

«В санкционный список добавлен Николас Эрнесто Мадуро из Каракаса, рожденный в январе 1990 года», – сказано в заявлении ведомства, передает ТАСС.

Министр финансов США Стивен Мнучин утверждает, что Мадуро полагается на своего сына Николаса и других близких, «поддерживающих его авторитарный режим, чтобы подавлять экономику и народ Венесуэлы».

«Минфин США продолжит последовательно вводить санкции в отношении родственников венесуэльских чиновников, процветающих на коррупции», – заявил Мнучин.

Ранее сообщалось, что возможность введения ограничительных мер против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других официальных лиц рассматривают некоторые страны ЕС.