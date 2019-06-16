В ЕС задумались о санкциях против Мадуро

Ряд стран Европейского Союза рассматривает возможность введения ограничительных мер против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет Associated Press.

По словам дипломатических источников AP, в число государств, которые особенно активно обсуждают данные рестрикции, входят Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды. Лондон в наибольшей степени поддерживает рестрикции, передает ТАСС.

Против Мадуро, а также примерно десятка официальных лиц Боливарианской Республики могут ввести финансовые санкции, а также запрет на въезд в страны ЕС.

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Формальным поводом для введения ограничений собираются назвать лишение властями Венесуэлы ряда законодателей депутатской неприкосновенности.

Окончательное решение по санкциям пока не принято.

Напомним, 30 апреля власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. После этого США призвали к скорейшей смене власти в Венесуэле, предупредив, что рассматривают все варианты действий. Москва предостерегла Вашингтон от вмешательства в дела Каракаса.

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