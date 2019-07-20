В Иране заявили о попытке корабля Британии помешать задержать танкер

Британский танкер Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе, сопровождался военным кораблем ВМС Великобритании, сообщил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Рамезан Шариф.

По его словам, военный корабль пытался помешать задержанию танкера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

«Он пренебрег морскими правилами и нормами, вошел в Ормузский пролив в противоположном направлении и мог столкнуться с другими кораблями», – заявил Шариф.

Также Stena Impero, по его словам, отключил устройство позиционирования и не реагировал на уведомления ВМС КСИР.

«После оказанного сопротивления и вмешательства со стороны военного корабля Великобритании, полетов на двух вертолетах и попыток помешать ВМС КСИР выполнить свою миссию ... танкер был остановлен и направлен в прибрежную гавань для расследования и принятия юридических мер», – добавил Шариф.

О задержании танкера Stena Impero военно-морскими силами КСИР в Ормузском проливе стало известно 19 июля. Судно сопроводили в порт Бендер-Аббас. 23 человека экипажа танкера, в том числе три россиянина, остаются на борту. Тем не менее судовладелец не может с ними связаться.

Напомним, отношения Лондона и Тегерана обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы.

Утверждалось, что судно перевозит 2 млн баррелей сырой нефти из Ирана. Тегеран опроверг эти сообщения и потребовал освободить танкер.

В данный момент Британия и США обсуждают возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.