США заподозрили в желании воспользоваться ситуацией в Ормузском проливе

Вашингтон воспользуется обострением обстановки в Ормузском проливе для усиления своего военного присутствия в регионе, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Косачев написал в Facebook, что «уже ясно, кто именно первым собирается воспользоваться обострением обстановки в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке в целом: Пентагон только что одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию».

Кроме того, «США заявили о разработке международной операции «по защите судоходства на Ближнем Востоке в свете недавних событий в регионе Персидского залива».

Сенатор отметил, что Пентагон планирует подготовить международную морскую операцию «Страж» по обеспечению безопасности на ключевых водных путях на Ближнем Востоке.

«То, как стремительно было объявлено о ее разработке, подтверждает предположение, что США просто ждали повода для усиления своего военного присутствия в регионе – и дождались», – подчеркнул Косачев.

Ранее Иран объяснил задержание британского танкера в Ормузском проливе.

Отношения Британии и Ирана обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы.

19 июля Корпус стражей Исламской революции сообщил о задержании британского нефтяного танкера Stena lmpero в Ормузском проливе.

После Британия и США начали обсуждать возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.

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