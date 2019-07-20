Энергоблок №1 на Калининской АЭС включили в сеть после ЧП

Энергоблок №1 на Калининской атомной электростанции в Тверской области включен в сеть после частичной остановки из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве, сообщили в центре общественных связей АЭС.

Энергоблок включили в сеть «после выполнения ремонтных работ на открытом распределительном устройстве», по состоянию на утро субботы, 20 июля, «мощность энергоблока составляет 1070 МВт», передает ТАСС.

Напомним, 18 июля три энергоблока Калининской АЭС были отключены от сети из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов.

Позже стало известно, что причинами отключения энергоблоков стал прорыв уплотнителя конденсатора в турбине и электрическое замыкание в системе управления станции.

Ситуацию комментировал газете ВЗГЛЯД член Общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков.