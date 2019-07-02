Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением на Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.

«Управлению Народной милиции необходимо разрабатывать те механизмы и возможности, которые, с одной стороны, не противоречат Минским соглашениям, а с другой – позволяют обеспечивать безопасность как гражданам ДНР, так и каждому военнослужащему», – передает «Донецкое агентство новостей» заявление Пушилина.

Он отметил, что сложилась тенденция увеличения количества обстрелов и разрушений. Пушилин призвал «мобилизоваться всем ведомствам, министерствам», которые отвечают за устранение последствий обстрелов.

Руководитель МЧС ДНР Алексей Кострубицкий сообщил, что за июнь 2019 года при обстрелах повреждено более 170 жилых зданий и других сооружений. За период с 27 мая по 1 июля зафиксировано 617 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Ранее полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова заявила, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе «становится стремительно критичной».