В Совбезе России обвинили НАТО в подготовке антироссийских режимов в странах ОДКБ

Заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев считает, что НАТО готовит в нескольких странах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) режимы, управляемые Западом.

«Для нас не секрет, что натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ подконтрольные Западу режимы, в том числе посредством провоцирования «цветных революций», – сказал Нургалиев в интервью «Российской газете».

Он добавил, что сотрудничество с НАТО третьих стран «всегда имеет антироссийскую составляющую».

«Это много раз подтверждала практика. Применительно к партнерам по ОДКБ цель блока – посеять раздор с нашими союзниками по Организации», – подчеркнул Нургалиев.

Газета ВЗГЛЯД писала, как НАТО в открытую переходит на антироссийскую стратегию.