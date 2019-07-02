Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость

Глава Красноярского края Александр Усс извинился перед жительницей города Канск за свои резкие слова и пообещал решить вопрос в подтопленной зоне, об этом сообщила сама горожанка Наталья, пишут СМИ.

«Губернатор действительно позвонил и извинился... Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена. Конкретно по которому я вопросу задала, он мне ответил на вопрос. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет», – сказала Наталья, передает РИА «Новости».

По ее словам, инцидент исчерпан, глава региона высказался на эмоциях, добавила местная жительница.

В пресс-службе губернатора подтвердили, что Усс звонил женщине, задавшей ему вопрос. Разговор шел о последствиях затопления и ситуации с дорогой.

Ранее сообщалось, что Усс во время визита в подтопленный город Канск резко отреагировал на вопрос местной жительницы о ремонте дороги. Пресс-секретарь губернатора Елена Уляшева поясняла, что распространенное в соцсетях видео с диалогом Усса и жительницы «не отражает реального разговора», а высказывание вырвано из контекста.

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