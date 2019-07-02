Представитель красноярского губернатора объяснила его грубость в Канске

Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Елена Уляшева прокомментировала инцидент, произошедший на встрече главы региона с жителями пострадавшего при паводке города Канска.

Уляшева написала в Facebook: «Некоторые удивились, что он (Усс) в белой рубашке, в туфлях отправился в зону подтопления. Да, он действительно даже не стал переодеваться, просто снял галстук и оперативно вылетел в район сразу после проведения совещания (...). Его цель была – лично оценить ситуацию, независимо от того, что докладывают подчиненные».

Она добавила, что «эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди».

По словам пресс-секретаря, разошедшееся по соцсетям видео того, как Усс резко ответил на вопрос местной жительницы, «не отражает реального разговора», а высказывание вырвано из контекста.

Она также подчеркнула, что во время визита в подтопленный город губернатор провел несколько важных и содержательных встреч с местными жителями и по итогам принял ряд важных решений для помощи пострадавшим.

В частности, Усс дал распоряжение отремонтировать дороги после того, как спадет вода, и начать выплату материальной помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что Усс во время визита в подтопленный город Канск резко отреагировал на вопрос местной жительницы о ремонте дороги.

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