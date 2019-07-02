Красноярский губернатор резко ответил пострадавшим от паводка

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НОВОСТЬ ЧАСА:«Уральские авиалинии» возобновили полеты в Прагу
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Иран напугала позиция России в ОПЕК
Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России
Антироссийский демарш Катамадзе хуже, чем демарш Кикабидзе
Западное общество начинает менять мнение о гомосексуалистах
Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь
Украинская Федерация на карте мира
Глеб Простаков, журналист
В долгосрочной перспективе федеративная Украина имеет больше шансов на сохранение себя в нынешних границах, чем раздираемое неразрешимыми противоречиями унитарное государство. Подробности...
Корейская шоу-дипломатия Трампа не подойдет для Ирана
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп проводит максимально прагматичную политику в отношении Северной Кореи. Его цель – не лишить Кима ядерного оружия, а сделать так, чтобы Ким его не применил. Это полностью соответствует интересам самого Кима. Все остаются при своих. Однако в случае с Ираном Трамп подобный прием применить не может. Подробности...
Всё против человека
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Владимир Путин объявил о завершении эпохи либерализма. А что такое, собственно, либеральная идея? Есть подозрение, что большинство людей, включая самих либералов, понятия не имеет о сути новой, а теперь уже старой, мировой идеологии. Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев
Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею
Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной КореиПодробности...
Путин и Трамп встретились в Осаке
«Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в ХельсинкиПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
Ан-24 аварийно сел в Бурятии
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадалиПодробности...
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