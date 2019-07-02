Красноярский губернатор резко ответил пострадавшим от паводка

Губернатор Красноярского края Александр Усс во время визита в подтопленный город Канск резко отреагировал на вопрос местной жительницы о ремонте дороги.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть... Мы и дорогу видели..., если ее размоет, значит, ее восстановят», – сказал Усс в ответ на вопрос женщины о возможной помощи жителям при размыве дороги.

Как сообщает РИА «Новости», из-за дождей на востоке Красноярского края осложнилась паводковая ситуация. В воскресенье из-за паводка в Канске был введен режим ЧС.

По информации МЧС, в зоне подтопления находятся 79 придомовых участков жилых домов, где проживает 272 человека, и 140 дачных участков.

Находясь в Канске, Усс заявил, что пик опасности пройден. Губернатор отметил, что сейчас главная задача – обеспечить сохранность имущества и оформить документы для компенсации ущерба.

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