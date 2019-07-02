Нурмагомедов дал совет Макгрегору на предстоящий турнир

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов посоветовал ирландскому бойцу Конору Макгрегору вести себя спокойно на турнире UFC в Абу-Даби.

«В отличие от Нью-Йорка, из Абу-Даби ему тяжелее будет уехать. Если он собирается приехать, то пускай сидит и смотрит бои, но подставные фишки здесь не получится сделать. Абу-Даби – не место для шоу. Если он хочет приехать, пусть приезжает, но эти его фишки там не прокатят», – передает ТАСС слова Нурмагомедова в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее Нурмагомедов назвал политическим решение NSAC о дисквалификации на девять месяцев и штрафе в 500 тыс. долларов за драку с Макгрегором, который был дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 50 тыс. долларов.

Напомним, 7 октября 2018 года россиянин Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. Празднование победы закончилась дракой за пределами ринга и в ринге после боя.