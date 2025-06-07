Tекст: Антон Антонов

«Они даже мне сбросили кадры двухгодичной давности затопленного микрорайона в Херсоне, где мой дом, который я сам лично строил, когда еще был молодым», – приводит слова Сальдо РИА «Новости».

Сальдо пояснил, что провокаторы хотели продемонстрировать ему, что и его дом затоплен. Он напомнил, что разрушение Каховской ГЭС было вызвано ударами вооруженных сил Украины из американских систем HIMARS, которых нет на вооружении российской армии. Он также заявил, что попытки Киева возложить ответственность на Москву являются пропагандистскими манипуляциями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад Сальдо сообщил, что восстановление Каховского водохранилища, включая плотину и ГЭС, займет около трех лет.

В 2023 году обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям на гидроэлектростанции и затоплению населенных районов. В 2024 году был обнародован видеоряд с кадрами ракетного удара, предположительно, из РСЗО HIMARS, нанесенного украинскими военными по Каховской ГЭС в 2023 году. Украинские военные сами неоднократно признавали удары по Каховской ГЭС. В результате прорыва Каховской ГЭС погибли десятки человек.