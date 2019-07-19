Москва внесла ясность в вопрос «винных» санкций против Грузии

Российские законодатели обсуждали возможность запрета на поставки в Россию ряда товаров из Грузии на фоне последних событий в республике, однако тема «винных» санкций в отношении страны в настоящее время закрыта, заявил замглавы МИД Григорий Карасин.

Карасин подчеркнул, что Россия, будучи «объектом многолетнего санкционного давления», старается крайне осторожно подходить к вопросам подобных ограничений в отношении других стран.

«Президент Российской Федерации призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода, руководствуясь при этом нашими интересами и, как было им особо отмечено, уважением к грузинскому народу», – приводит его слова РИА «Новости».

«Таким образом, на сегодня тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта», – сказал Карасин.

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Он напомнил, что глава государства ввел временный запрет на авиаперевозки в Грузию. «Условия его отмены четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан», – пояснил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Новое обострение в отношениях с Грузией произошло, когда телеведущий Георгий Габуния начал свою программу на телеканале «Рустави 2» с ругани в адрес российского руководства. В ответ на это был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии, однако президент Владимир Путин выступил против данных мер.

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